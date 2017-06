Freudenstadt Wachsames Personal gegen Spanner

Kreis Freudenstadt. So ist bereits von mehreren Schwimmbädern in Deutschland zu lesen, die ein absolutes Film- und Fotografierverbot eingeführt haben. Teilweise seien solche Verbote aber schwer durchzusetzen, andererseits gebe es immer wieder Fälle von Spannern, die mit wasserdichten Handys im Schwimmbad unterwegs seien. Welche Erfahrungen wurden in den Bädern im Landkreis Freudenstadt gemacht, und wie halten sie es mit Verboten?

Im Freudenstädter Panorama-Bad zum Beispiel hat es laut Christian Schebetka von den Stadtwerken bisher "keine relevanten Fälle" gegeben. Im Badebereich gebe es bezüglich der Handynutzung keine Einschränkungen; das Personal sei lediglich dazu angehalten, "Auffälligkeiten zu untersagen". Im Saunabereich des Bads sei die Handy- und Kameranutzung hingegen grundsätzlich untersagt. Bisher gebe es auch keine Veranlassung, an den Regeln etwas zu ändern. "Wir sind aber entsprechend wachsam", so Schebetka.

Auch im Naturbad in Mitteltal sowie in den anderen Bädern in Baiersbronn sind bisher keine Vorfälle mit Spanner-Fotos bekannt. Laut Eva Sackmann von den Baiersbronner Gemeindewerken gibt es keine Handy- oder Kameraverbote. "Das Personal hat immer ein Auge darauf", so Sackmann. "Sollte jemand auffällig in der Gegend rumknipsen, wird dies selbstverständlich untersagt."