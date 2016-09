Freudenstadt. Einen Vortragsabend mit dem Titel "Meine Wahrheit. Deine Wahrheit. Wer hat recht? Mit Hinterfragen Zusammenhänge verstehen und zufriedener werden privat und im Beruf" bietet die Kreisvolkshochschule Freudenstadt am Donnerstag, 22. September, an. Regina Niemeyer, Diplom-Sozialpädagogin, referiert dazu ab 18 Uhr im Kreishaus. Es geht um Wahrnehmung, Opferrollen und lösungsorientierte Ansätze für Beruf wie Privatleben. Karten gibt es an der Abendkasse. Nähere Auskünfte erteilt die Volkshochschule, Telefon 07441/9 20 14 44 oder E-Mail fds@vhs-kreisfds.de.