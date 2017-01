Freudenstadt. Innerhalb der Vortragsreihe "Wertvoll leben" spricht die Ärztin Gisa Seeger am Samstag, 14. Januar, ab 19 Uhr in der Adventgemeinde Freudenstadt über die Körperuhr. Die Vortragsreihe behandelt jeweils an den zweiten und vierten Samstagen noch bis einschließlich März verschiedene Themen. Der nun dritte Vortrag widmet sich der Inneren Uhr im Rahmen des Themas Ruhe. Es wird beleuchtet, wie die Menschen "ticken", warum und wann sie Hochs und Tiefs erleben, was sie im Takt hält oder aus dem Tritt bringt. Die Chronobiologie, das ist die Lehre von biologischen Rhythmen, von der Inneren Uhr, ist eine noch junge Wissenschaft und hat in den vergangenen Jahrzehnten einen starken Aufschwung erlebt. Der Vortrag findet im Haus der Adventgemeinde Freudenstadt, Herrenfelder Straße 7, statt.