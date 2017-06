Freudenstadt Vorsicht bei Trockenheit und Wärme

Ein "bestimmter Bestand" an Borkenkäfern sei immer da, so Schneider, "aber wenn es zwei bis drei Generationen in einem Jahr gibt, wird es kritisch". Borkenkäfer bohren sich in das Holz von stehenden oder geschlagenen Bäumen und legen dort ihre Eier. Die Gefahr liege darin, dass bei warmen und trockenen Witterungsverhältnissen die Entwicklung der Brut schneller voranschreitet und eine schnelle "Nachfolgebrut" der frisch geschlüpften Käfer ermöglicht wird. Beim derzeitigen sommerlichen Wetter seien die Bäume ohnehin in einer "Stresssituation" und anfälliger für Schädlinge. "Wenn sich ein Borkenkäfer in den Baum bohrt, ist dessen erste Abwehrreaktion, dass er versucht, ihn abzuharzen", erklärt Schneider. Das heißt, der Baum produziert am entstandenen Loch Harz und versucht den Eindringling damit "abzutöten". Einerseits benötigt der Baum dafür ausreichend Feuchtigkeit, andererseits ist der "Angriff" eines einzelnen Käfers eher unbedenklich. "Ein Borkenkäfer allein bringt einen Baum nicht um. Das Problem ist, dass der Käfer Lockstoffe aussendet, wenn er nicht vom Harz abgewehrt wird." Dann kämen mehr Käfer, was meist den Tod für den Baum bedeute. Befallenes Holz muss möglichst schnell entfernt werden, um angrenzende Bäume zu schützen. Auch werde immer versucht, eingeschlagenes Holz vom Winter aus den Wäldern abzutransportieren, bevor die Käfer im Frühjahr "ausschwärmen". Erkennbar sind befallene Bäume vor allem am weißen Bohrmehl, das austritt, wenn sich die Käfer ins Holz bohren.

Wirtschaftlicher Schaden durch den Borkenkäfer entsteht vor allem aufgrund der erheblichen Wertminderung befallenen Holzes, dessen Stabilität nicht mehr vergleichbar mit der von gesunden Bäumen ist. Eine Prognose für den weiteren Verlauf in diesem Jahr kann Schneider nicht abgeben und verweist auf die Bedeutung der Witterung: "Wenn das Wetter noch länger so bleibt wie im Moment, ist Vorsicht geboten."