Freudenstadt Vorfreude auf das Skivergnügen

Freudenstadt. Bestes Spätsommerwetter begünstigte die Vorbereitungen am Stokinger-Skihang in Lauterbad für die kommende Wintersaison. Nachdem bereits der TÜV grünes Licht für den Betrieb der beiden Skilifte gegeben hatte, konnten 25 Helfer des Vereins Wintersport Stokinger die noch ausstehenden Arbeiten beim "Aufbügeln" erledigen. Über 60 Liftbügel mussten am Zugseil befestigt, Schutzmatten an Lift- und Flutlichtmasten angebracht, eine Strecke von über 500 Metern mit Sicherheits- und Absperrnetzen versehen und zahlreiche Hinweistafeln aufgestellt werden, denn die Sicherheit der Skifahrer ist dem Verein ein wichtiges Anliegen.