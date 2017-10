Freudenstadt Vorberatungen weiterhin hinter verschlossenen Türen

Die SPD hatte mit ihrem Antrag unter anderem das Ziel, mehr Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und die Attraktivität der Sitzungen zu erhöhen. Als Grundlage für ihren Antrag diente die 2015 geänderte Gemeindeordnung, die es den Kommunen frei stellt, die Vorberatungen öffentlich abzuhalten. Stadträtin Anita Zirz bekräftigte den Antrag der SPD in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit mehr Öffentlichkeit entfalle für die Stadträte die Problematik, was sie nach der nicht öffentlichen Sitzung öffentlich äußern dürfen und was nicht.

Die Stadt war ganz anderer Meinung. "Die Verwaltung hält das für nicht erforderlich", so Oberbürgermeister Julian Osswald. In der Sitzungsvorlage begründete sie ausführlich ihre Haltung, warum die Vorberatungen im Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt (AIU) und im Ausschuss für Verwaltung, Tourismus und Soziales (VTS) grundsätzlich nicht öffentlich bleiben sollten.

Unter anderem hieß es, dass öffentliche Sitzungen im Vorfeld der Gemeinderatssitzungen Entscheidungswege unangemessen verlängern könnten, weil inhaltlich gleiche Debatten dann zweimal geführt werden. Ferner meint die Verwaltung, dass der Schutz des Entscheidungsfindungsprozesses der Stadträte die Wertigkeit des Öffentlichkeitsgrundsatzes überlagert. Die Bürger könnten sich im Gemeinderat ein Bild vom Diskussions- und Abstimmungsverhalten der Stadträte machen, denn die abschließenden Beratungen im Gemeinderat erfolgten soweit es die Bestimmungen der Gemeindeordnung zulassen, öffentlich.