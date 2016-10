Freudenstadt Vor allem Kinder haben ihre Freude

Freudenstadt. Bei der Lokalschau wurden 93 Tiere der Geflügelzüchter und 91 Kaninchen vorgestellt. Bereits einen Tag zuvor hatten zwei Preisrichter die Kaninchen und einer die Geflügel bewertet. Neben Schönheitsmerkmalen spielten die Gesundheit, Vitalität und Pflege der Tiere eine wichtige Rolle.

Sieben Erwachsene und ein Jugendlicher stellten Kaninchen aus, während beim Geflügel sieben Vereinsmitglieder und zwei Jugendliche vertreten waren. Die Lokalschau wurde von den beiden neuen Ausstellungsleitern Manuel Eppele (Geflügel) und Patrick Braun (Kaninchen) organisiert.

Bereits am frühen Samstagsnachmittag kamen viele Besucher zur Ausstellung. Die Kinder hatten sichtlich Freude an den vielen Tieren. Spaß bereitete ihnen besonders der Kaninhop, den Vivien Wingert von der Jugendgruppe vorstellte. Der Verein habe rund 80 Mitglieder. Zur Jugendgruppe gehörten zehn Mitglieder, informierte Vorsitzender Klaus Zwißler. Jeden zweiten Freitag im Monat trifft man sich im Vereinsheim im Haus der Musik, um sich dort auszutauschen. Drei Impfaktionen wurden in diesem Jahr organisiert. Neben der gut besuchten Lokalschau fand ein Züchterabend mit Siegerehrung statt. Dazu wurden die Freudenstädter Kleintierzüchter von ihren Züchterfreunden aus Gaggenau und Drusenheim/Elsass besucht, mit denen der Verein schon lange verbunden ist. Dafür nehmen die Freudenstädter Kleintierzüchter bei einer großen Freundschaftsschau der drei Vereine in Gaggenau teil. Dann werde das 40-jährige Bestehen der Freundschaft mit einer Ausstellung und einem Festakt gewürdigt, schilderte Vorsitzender Zwißler.