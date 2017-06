Freudenstadt Von wegen Ruhe um den Ruhestein

Radarfallen in Form von "Starenkästen" bringen nichts: Entweder machen sie ein Foto von vorne oder von hinten. Das bedeutet, dass anders als bei Autos oder Lastwagen Gesicht und Kennzeichen des Temposünders nicht auf einem Bild festgehalten werden können. Überhaupt sei es schwierig, den Fahrer eindeutig zu identifizieren, wenn das Gesicht durch Helm und "Sturmhaube" verdeckt ist. Das geht nur, wenn man sie direkt aus dem Verkehr zieht. Um unzulässige Auspuff-Anlagen überhaupt erkennen zu können, dazu fehle dem Kreis der technische Sachverstand. Hier sei das Landratsamt auf die Polizei angewiesen.

Die hat den Motorradverkehr im Kreisgebiet durchaus im Auge. Laut Renate Diesch, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Tuttlingen, gab es am vergangenen Sonntag eine groß angelegte Messaktion um Freudenstadt. Von 10 bis 16 Uhr waren Beamte bei Besenfeld und der Erzgrube im Einsatz, erlebten an den Kontrollstellen Lob von den gemäßigten Fahrern für die Kontrolle, aber auch Frust: Die Biker warnten den Gegenverkehr mit der Lichthupe, so Diesch. Die Folge: Trotz "sehr hohen Verkehrsaufkommens" wurde nur ein Raser-Motorradfahrer ertappt, mit 144 Stundenkilometern. Zwei weitere waren auf abgefahrenen Reifen unterwegs.

Die Polizei kündigt an, die Schwarzwaldhochstraße verstärkt im Auge zu behalten. "Das ohnehin schon starke Besucheraufkommen hat sich durch die Eröffnung des Nationalparks noch weiter erhöht", so Manfred Schwanz vom Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums (PP) Tuttlingen. Deshalb sei das Tempolimit angeordnet worden.

In den Sommermonaten werde es "verstärkt Kontrollen" auf den bekannten Motorradstrecken geben. Die B 500 stehe dabei besonders im Fokus. "Oberste Priorität" habe das Ziel, die Zahl der Motorradunfälle zu senken. Alleine in den vergangenen beiden Jahren seien im Zuständigkeitsgebiet des PP 28 Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Fokus ist in diesem Zusammenhang auch insbesondere auf die B 500 gerichtet. Statistisch gilt die B 500 im Landkreis Freudenstadt zwar nicht als "Todesstrecke" für Biker. Schwere, auch tödliche Unfälle gebe es dennoch (Info).

Was Grünen-Kreisrat Trefz interessieren dürfte: Die Beamten schauen nicht nur hin, sie hören auch. Die Polizei verfüge über Schallpegelmessgeräte. In Einzelfällen seien nicht serienmäßige Auspuffe montiert. "Oder die Schalldämpfer wurden entfernt", so Schwanz. Dies führe regelmäßig zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und einem Bußgeld von 50 Euro, das in besonderen Fällen auf 90 Euro steigen kann. Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg gebe es keine.

Übrigens: Beim Landratsamt haben "Bleifüße" – ob auf zwei oder vier Rädern unterwegs – derzeit noch etwas Schonfrist. Aber die neue "Blitze" soll in diesem Jahr beschafft werden. Aus dem Kreistag wurde angeregt, ein neuartiges mobiles Gerät auf einem Anhänger zu beschaffen, ein "futuristisch anmutendes Ding". Derzeit sei die Verwaltung in Verhandlung mit zwei Anbietern von Radarfallen.