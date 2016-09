Freudenstadt Von wegen Holzweg

Die Klassen wurden dabei begleitet von den Lehrern Martin Klisch und Beate Reuff, teilen die Schulen mit. Hierbei konnte jeder sein Wissen und seine Erfahrungen im Umgang mit der Natur einbringen. Beim Holzsammeln, beim Aufbau der Feuerstelle und beim gemeinsamen Grillen lernten sich die Jugendlichen besser kennen und konnten viele Vorurteile abbauen, wo sie denn gegeben waren.

Im Anschluss an diesen Ausflug trafen sich die Schüler noch in Klosterreichenbach im Freibad. Hier zeigten die jungen Leute ihr Können an der Sprunganlage und beim gemeinsamen Wasserball-Turnier.