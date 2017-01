Freudenstadt Von traditionell bis rockig zum Ausklang

Freudenstadt. Mit einem ungewöhnlichen Trio beendet Kultur am Dobel sein Kleinkunst-Halbjahr. Es kommen "Tom & Herry and their Flea" am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr in den Schweizer-Saal des Stadthauses auf dem Marktplatz. Nein, Tom und Herry haben nichts mit dem Zeichentrick-Oldie Tom und Jerry zu tun, dem verrückten Kater und der pfiffigen Hausmaus. Oder vielleicht doch?