Freudenstadt Von der Tiermedizin bis zum Vortrag über japanische Heilkunst

■"Heilung mit der Kraft der Seele" ist der Vortrag überschrieben, den die Pilgerseelsorgerin Hiltrud Gutjahr am Dienstag, 20. Juni, ab 19.30 Uhr im Gerhard-Hertel-Saal des Kurhauses hält. Thema ist der Zusammenhang zwischen Leib und Seele. ■Eine Pilzwanderung leitet der Apotheker Thomas Herrmann am Samstag, 9. September. Sie beginnt um 10 Uhr am Eingang zum ehemaligen Schwimmbad Langenwaldsee und endet gegen 12 Uhr. Anmeldung unter Telefon 07441/20 47. ■"Schüsslersalze für Konzentration, Lernen, Gedächtnis und Co." heißt ein Vortrag, den Jo Marty am Dienstag, 14. November, ab 19.30 Uhr im Gerhard-Hertel-Saal im Kurhaus hält. Dabei geht es um die Vorteile einer Kombination von naturheilkundlichen Anwendungen mit schulmedizinischen und psychologischen Therapien. ■Wickel und andere Hausmittel sind das Thema eines Seminars der Heilpraktikerin und Krankenschwester Ute Kronenbitter am Samstag, 25. November. Es findet von 14 bis 18 Uhr in den Gemeinderäumen der katholischen Kirche statt. Anmeldung unter Telefon 07441/85 94 85. ■Der Tag der Naturheilkunde mit Fachvorträgen und einer Ausstellung ist für Sonntag, 8. Oktober, terminiert. Er findet von 11 bis 18 Uhr im Kongresszentrum Freudenstadt statt. ■Die Hauptversammlung des Vereins findet am Samstag, 1. April, ab 15 Uhr im Restaurant im Panorama-Bad statt. Der Jahresausflug am Samstag, 15. Juli, führt zur Öhlmühle Scheibel in Willstätt.