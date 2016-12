Freudenstadt Von der Schwäbischen Alb zum Prenzlauer Berg

Die Prenzlschwäbin kennt sich aus mit den Lebensfragen der engagierten jungen Mutter und ist immer mit Ratschlägen zur Stelle. Wie gefährlich ist Weißmehl? Wie können meine Kinder am besten ihre Kreativität entfalten, ohne dass man hinterher alles putzen muss? Ist das auch wirklich bio? Und warum gibt es in Berlin eigentlich koine gscheite Brezle?

Bärbel Stolz ist zum Youtube-Star geworden und erreicht ein Millionenpublikum. Die Idee zur Webserie "Die Prenzlschwäbin" ist der ausgebildeten Schauspielerin ("Verliebt in Berlin", "Türkisch für Anfänger", "Doctor’s Diary"), während der Aufnahmen eines schwäbischen Casting-Videos gekommen. Fertig war damit auch schon die erste Folge. Seitdem produziert sie die Serie gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Mann. Dabei trifft sie mit ihrer scharfzüngigen und gleichzeitig liebevollen Art einen Nerv, auch und gerade bei denen, über die sie sich eigentlich lustig macht.

Schwaben können doch über sich selbst lachen

Eins zeigt sich nämlich immer wieder: Schwaben können über sich selbst lachen. Und damit die – und auch die Berliner und alle anderen – noch mehr zu lachen haben, hat Bärbel Stolz die Erlebnisse einer Schwäbin in Berlin in ihrem aktuellen Buch "Isch des Bio? Die Prenzlschwäbin erzählt aus ihrem Kiez" veröffentlicht.

Daraus ist jetzt ein Bühnenprogramm entstanden, mit dem Bärbel Stolz das Publikum in der Festhalle in Rottenburg und im Kurhaus in Freudenstadt begeistern will.

Beginn in Rottenburg ist um 19 Uhr, in Freudenstadt fängt der Comedy-Abend um 20 Uhr an.

Weitere Informationen: gibt es in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Die Ticket-Hotline ist unter 07423/78790 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online gibt es Karten unter www.schwabo.de/ti ckets.