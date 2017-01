Freudenstadt Von der Rundwanderung bis zu historischen Geschichten

Die Mitgliederversammlung findet am 18. März im Hotel Langenwaldsee statt. Auf den Kinzigtäler Jakobusweg von Haslach nach Gengenbach geht es am 25. März. Am 23. April steht der Luchs­pfad auf dem Programm. Auf dem Muriweg führt eine Wanderung am 21. Mai in den Frühling. Eine Buswanderfahrt bringt die Teilnehmer am 5. Juni an den Bodensee.

Eine Schluchtenwanderung durch die Zanderklinge führt am 18. Juni ins Nagoldtal. Weitere Höhepunkte sind die Teilnahme der Trachtengruppe am Festumzug zu den 1250-Jahrfeiern am 25. Juni in Glatten und am 9. Juli in Dornstetten. Am 23. Juli lädt eine Rundwanderung auf Schickhardts Flößerweg um Musbach ein. Am 13. August startet die Ortsgruppe auf eine Rundwanderung durchs obere Enztal. Am 27. August führt ein Zickzack-Weg ins Dorf Bermersbach.

Am 10. September geht es auf den Premiumweg "Tannenriesen" zusammen mit Wanderern aus Waldachtal. Eine Mehrtagestour führt vom 24. bis 27. September ins Donaubergland. Am 7. Oktober geht es auf Pilzsuche. Das Wanderjahr neigt sich mit der traditionellen Fahrt ins Blaue am 22. Oktober dem Ende entgegen. Eine gemeinsame Herbstwanderung mit der Ortsgruppe Wittlensweiler gibt es am 12. November.