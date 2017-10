Freudenstadt Vom Singsalat am Wegesrand

In ihrem Programm "Lotta und der Singsalat!" nimmt Sabine Wiediger die Zuhörer hinein in die Welt der Rhythmen und Melodien. Die Musikpädagogin zeigt, wie viel Spaß Musik bringt, und alle dürfen mitmachen, singen, tanzen und den Rhythmus klopfen. Wiedingers musikalischer Begleiter am Klavier ist Werner Finis.

Zum Inhalt des Programms: Früher, als Wanderer noch scharenweise jedes Wochenende Wälder, Wiesen und Felder durchstreiften, dabei sangen und lachten, da wuchs auch noch der leckere Singsalat am Wegesrand. Ein Leckerbissen für Schafe wie Lotta und zudem gut für die beanspruchte "Mäh!"-Stimme. Doch heutzutage ist das schwierig. Wer singt denn noch unterwegs? Lotta möchte mit den seltenen Singsalatblättern ihre Herde überraschen. Ob sie welche findet, hängt jedoch von den Konzertbesuchern ab. Denn nur dort, wo gesungen wird, kann Singsalat wachsen. Ein Konzert zum Warmsingen und Mitmachen, mit spannenden Einblicken in Lottas Schäfchenwelt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: gibt es unter Telefon 07441/ 88 79 11 oder online unter www.rudert.de.