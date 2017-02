Freudenstadt Voller Anmut und Präzision

Sicher sitzen im Kurhaus vor allem Eltern, Geschwister und Verwandte, doch eben nicht nur, und alle freuen sie sich, wenn der Abend nicht zu einem elterlichen Pflichtprogramm, sondern zu einem wirklichen Genuss wird.

Das Ernstnehmen der Kinder äußert sich auch darin, dass Lena Hagedorn sich nicht mit selbst genähten Kostümen zufriedengibt, sondern diese in großer Vielfalt und Üppigkeit von einer Expertin auf dem Gebiet, Olga Tuzovskaya, anfertigen lässt. Da bleiben keine Wünsche, sondern den Zuschauern die Münder offen: "Das gibt es ja nicht", "oh wunderschön" und "süß" waren die Kommentare in den Sitzreihen, und genau das will Leandra Hagendorn: Verzaubern, Märchenhaftes und einen schönen Abend bieten. Das ist ihr gelungen. Auch durch ihre eigenen Choreografien. So war der Stuhltanz "EJector Seat" mit einer der künstlerischen Höhepunkte des Abends. Wichtig ist es der Ballettlehrerin, ihren Schülerinnen neben der Technik auch die Geschichte des Tanzes, berühmte Choreografen und die klassische Musik nahezubringen. "Die klassische Ballettausbildung ist die Grundlage für alle weiteren Tänze", sagt Leandra Hagendorn. An diesem Wochenende hat sie es wieder bewiesen.