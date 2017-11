Freudenstadt Volle Dröhnung gegen Regen

Die dritte CD kommt deutlich rockiger daher

Als Höhepunkt stand der Auftritt der Hexa-Heuler an. Gestartet mit acht Mann, zählt die Guggamusik-Kapelle zwischenzeitlich 64 aktive Mitglieder. Dazu hatten sich die Guggenmusiker etwas besonders einfallen lassen. Zum ersten Lied "Jesses nai" stimmte die Anfangsformation der Hexa-Heuler mit acht Musiker an. Mit dabei waren die Ehrenmitglieder Wolfgang Bayer und Frank Müller. Nach und nach kamen immer mehr Musiker dazu, je nach Eintrittsalter. Zum Ende standen 59 Musiker auf der Bühne, Frauen wie Männer, um mit Posaune, Trompete, Sousaphon, Euphonium und Schlagzeug die Luft zum Schwingen zu bringen.

Vorgetragen wurden neuste Lieder der zwischenzeitlich dritten CD, die speziell zum Jubiläum aufgenommen wurde. Die neue CD ist "deutlich rockiger" geworden, stellte Vorsitzender Schwenk fest. So genoss das teils bunt kostümierte Narrenvolk Titel wie "Purple Rain". Der Abend wurde von Schwenk und Jochen Sprenger kurzweilig moderiert. Beide dankten der Narrenzunft Freudenstadt, die in der Turn-und Festhalle bewirtete. Nun heißt es nach einem fetzigen Abend wieder, die Narrenkleidung abzulegen. Den die schwäbisch-alemannische Fasnet startet erst am Dreikönigstag, 6. Januar.