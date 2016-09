Freudenstadt Vögele-Filiale auf der Kippe

Freudenstadt (vr). Die Freudenstädter Filiale des Modehändlers Charles Vögele steht auf der Kippe. Wie die Basler Zeitung berichtet, will der italienische Modekonzern OVS mit Partnern die "kriselnde" Schweizer Kette übernehmen. Die neuen Investoren haben vor, das Deutschland-Geschäft komplett aufzugeben, berichtet die Neuer Züricher Zeitung und beruft sich auf eine Aussage der OVS-Geschäftsführung. Was das konkret für die Mitarbeiter der Filiale in Freudenstadt bedeutet, ließ sich gestern nicht mehr in Erfahrung bringen. Vögele unterhält seit vielen Jahren eine Niederlassung in der Stadt. Die Filiale in der Max-Eyth-Straße verfügt über rund 750 Quadratmeter Verkaufsfläche.