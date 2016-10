Freudenstadt Vier Frauen als Verstärkung: Kollegium wird aufgestockt

Kreis Freudenstadt. Hildegard Cernow hat im Anschluss an ihr Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften und das Referendariat für das Lehramt an Beruflichen Schulen als Lehrerin in Berufs- und Sonderberufsschulen, als Mutter und als Mitarbeiterin im Familienunternehmen vielfältige Stationen von Norddeutschland bis nach Baden-Württemberg durchlaufen. Sie unterrichtet an der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt die Fächer Berufsfachliche Kompetenz in den zweijährigen Schularten sowie Mathematik und Lebensweltbezug in Klassen des VAB und VABO.

Carmen Neu absolvierte nach dem Studium der Ernährungswissenschaften in Gießen ihr Referendariat an der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt.

Seit 2012 unterrichtet sie am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium in Oberndorf die Fächer Ernährungslehre und Chemie sowie Wirtschaftslehre. Sie hat als Abordnung einen Teillehrauftrag mit den Fächern Berufsfachliche Kompetenz, Recht und Wirtschaftslehre in verschiedenen Schularten übernommen. Heike Hauber ist Pfarrerin für Gastronomie- und Tourismusseelsorge im Kirchenbezirk Freudenstadt. In diesem Schuljahr unterrichtet sie eine der Eingangsklassen im Fach Religion. Jelena Rinderspacher legte ihr Erstes Staatsexamen 2014 in den Fächern Deutsch und Geschichte in Tübingen ab. Nach ihrem Referendariat an der Luise-Büchner-Schule bleibt sie der Schule nun als Lehrerin für Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Geschichte und Gemeinschaftskunde vorwiegend in den Schularten VABO und BFPE erhalten.