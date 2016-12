Freudenstadt Viele undurchsichtige Geschäfte

Freudenstadt. Der türkische Staatsangehörige, der nur wenig Deutsch spricht, hatte sich in den Jahren 2012 bis 2014 in Deutschland mit einer Baufirma selbstständig gemacht, Schwarzarbeiter aus Polen und Rumänien beschäftigt und keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Dadurch entstand der Deutschen Rentenversicherung ein Schaden in Höhe von nahezu 37 000 Euro, für die sich der Mann jetzt vor Gericht in zwölf Anklagepunkten verantworten musste.

Außerdem wurde ihm von der Staatsanwaltschaft noch ein Betrugsdelikt und die Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Last gelegt, weil er während seiner Zeit als Selbstständiger eine Rechnung über Baumaterial bei einem Flaschnergeschäft im Kreisgebiet nicht bezahlt hatte und noch eine Forderung über 2000 Euro offen steht.

Der Mann, der bereits seit 1981 in Deutschland lebt, hatte 2012 eine Firma für Arbeiten aller Art am Bau und im Garten gegründet. Es stellte sich vor Gericht heraus, dass er dabei viele zwielichtige und undurchsichtige Geschäfte getätigt hatte – teilweise auch mit einem dubiosen Geschäftspartner –, die oft mit Vorschüssen und Bargeld seiner Auftraggeber am Staat vorbeigeleitet wurden.