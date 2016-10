Freudenstadt Viele Gäste feiern 40 Jahre Altenwerk

Bad Rippoldsau-Schapbach. In beiden Altenwerke gebe es einen festen Zusammenhalt, und auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft seien sie anerkannt, sagte Pfarrer Frank Maier in seiner Predigt. Man solle auch im Alter aktiv bleiben und bewusst Ja zum Alte sagen, so Maier.

Er dankte allen Menschen, die sich in den vergangenen 40 Jahren für das Altenwerk eingesetzt haben. Danach segnete er zwei Kerzen und Blumgengebinde, die als Erinnerung an die verstorbenen Mitglieder des Altenwerks am Altar niedergelegt worden waren.

In der voll besetzten Festhalle führte Altenwerks-Teamsprecher Martin Wallum durchs Programm. Für Musik sorgte unter anderem die Schapbacher Jugendkapelle unter Leitung von Simone Heitzmann. Eröffnet wurde das Programm mit der Kindertrachtentanzgruppe aus Bad Rippoldsau unter der Leitung von Sandra Schaub.