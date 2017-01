Freudenstadt Viel zu tun: 230 Einsätze für die Polizei

Laut Pressemitteilung kam es in den fünf Landkreisen des Polizeipräsidiums Tuttlingen nicht zu spektakulären Ereignissen, auch die allerorts befürchteten Silvestergrapschereien seien – bis auf einen angezeigten Fall in Tuttlingen – nach bisherigen Erkenntnissen erfreulicherweise ausgeblieben.

In Horb-Nordstetten und Eutingen wird man diese Bilanz allerdings ein wenig anders sehen. Im Horber Ortsteil sorgte ein 34-jähriger polizeibekannter Mann für Angst und Schrecken. Er hatte sich mit einer Bügelsäge bewaffnet und schlug damit auf einen anderen Mann ein. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt (siehe Horber Seite). In Eutingen bedrohte ein angetrunkener Partybesucher andere Gäste mit einem Messer und kündigte an, seine Pistole zu holen.

Die Polizei spricht darüber hinaus von "üblichen Schlägereien und Hausstreitigkeiten" zum Jahreswechsel. Daneben habe es vor allem Vorkommnisse rund ums Feuerwerk gegeben. Überwiegend handelte es sich um unsachgemäßen oder zweckentfremdeten Umgang mit Böllern, Raketen und anderem Schießzeug. Auffällig im Vergleich zum Vorjahr war eine fast doppelte so hohe Anzahl kleinerer Brände (insgesamt 33). Größtenteils gerieten Hecken und Bäume durch herumfliegendes Feuerwerk in Brand, ohne dass es zu großen Schäden kam.