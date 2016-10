Freudenstadt Viel mehr als eine Nachbarschaftshilfe

Kreis Freudenstadt. Huber gab in der Sitzung des Ausschusses einen umfassenden Überblick über die Tätigkeiten des Vereins. 1996 sei man mit gerade einmal 40 zu betreuenden Kindern, einem kleinen Vorstandsteam und einer geringfügig beschäftigten Schreibkraft gestartet, heute verfüge man über zwei Büros in Horb und Freudenstadt, in denen sechs fest angestellte Mitarbeiter arbeiten. 727 Betreuungsverhältnisse seien es derzeit, in denen 392 Kinder – davon 173 unter drei Jahren – betreut werden. Und dies mit einem Stamm von etwa 110 bis 120 Tageselten.

Die Betreuung im Bereich der Null- bis Sechsjährigen sei in den letzten Jahren deutlich angestiegen, berichtete Huber "und trotzdem ist die Tagespflege in der Öffentlichkeit gar nicht existent", ergänzte er. In seiner ansehnlichen Bilanz gab es auch etwas Schatten. 20 Tageselternstellen fielen 2015 weg, nur neun neue kamen hinzu. Bei der aus Sicht des Vorstands recht dürftigen Bezahlung der selbstständigen Unternehmerinnen verwundere dies jedoch nicht. "Da gehen viele Frauen wieder zurück in ihren Beruf oder nehmen ein anderes, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis an", bemerkte Huber.

Auch aus diesem Grund brauche man den Verein mit seiner Vorstandsstruktur, der alle Tageseltern und deren Interessen in den tangierten Gremien vertrete, so Huber weiter. Wichtig sei jedoch, dass die Tageseltern ihren Status der Selbstständigkeit behalten. "Kommt man zu einer anderen Feststellung, dann fallen sofort alle entscheidenden Vorteile unseres Betreuungsangebotes weg", stellte Huber fest, der in der Sitzung noch auf die Themenkomplexe laufende Geldleistungen und strukturelle Vertreterregelung einging. Gerade zum letzten Punkt fügte er etwas sarkastisch an: "Tageseltern werden nie krank – sie können sich das wirtschaftlich gar nicht leisten."