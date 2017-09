Freudenstadt Verwarnung für junges Dealer-Paar

Beide erlebten schwierige Kindheit

Zu ihren persönlichen Verhältnissen erzählte die junge Mutter, dass sie mit dem Angeklagten – dem Vater ihrer Tochter – nicht mehr zusammen sei und mit staatlicher Unterstützung in einer Mutter-Kind-Einrichtung lebe. Ihre Kindheit sei schwierig gewesen, oft hätten Schulwechsel und Umzüge angestanden. Auseinandersetzungen mit der Mutter und Mobbing in der Schule hätten sie zusätzlich belastet, was wohl zu ihrer Sucht geführt habe. Dennoch habe sie im Sommer 2015 ihren Hauptschulabschluss geschafft. Auch von einer "Drogen-Entgiftung" und einem dreimonatigen Aufenthalt in der Erlacher Höhe erzählte sie. Bis zur Geburt ihrer Tochter habe sie Drogen genommen, danach habe sie aufgehört.

Auch der Angeklagte hat nach eigenen Angaben private Probleme: Er leide seit seinem siebten Lebensjahr an ADHS und benötige Ritalin. Im Moment lebe er bei seinen Eltern und mache eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Er bestätigte dem Gericht, "aktuell clean" zu sein, was er mit zwei Drogenscreenings belegte.

In den Vorstrafenregistern der Angeklagten sind bereits mehrere Verfahren wegen Diebstahls und Betäubungsmitteldelikten eingetragen, die aber größtenteils eingestellt wurden. Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe attestierte den beiden Heranwachsenden Entwicklungsdefizite. Da die Taten bereits eineinhalb Jahre zurückliegen, reiche es, ihnen eine Verwarnung mit Auflagen auszusprechen; darunter Suchttermine und Drogenscreenings, so der Vertreter des Jugendamts.

Es stehen weitere Drogenscreenings an

Oberamtsanwalt Hengstler plädierte dafür, in beiden Fällen das Jugendstrafrecht anzuwenden. Groß beließ es schließlich bei einer Verwarnung mit Auflagen. Die Frau muss gemeinnützige Arbeit leisten, der Angeklagte 150 Euro in Raten an die Diakonische Bezirksstelle und die Kosten des Verfahrens zahlen. Zudem müssen beide an neun Suchtgesprächen teilnehmen und sich jeweils zwei weiteren Drogenscreenings auf eigene Kosten stellen.