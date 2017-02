Freudenstadt Vertragen sich Radfahrer und Wanderer?

In der Diskussion im Kreistag hatte Kreisrat Hermann John (Freie Wählervereinigung) eine ganze Liste von Anregungen und Kritikpunkten. Kritik galt vor allem der Doppelnutzung von Wegen durch Radfahrer und Wanderer, zum Beispiel auf der Strecke Obertal-Ruhestein. Das könne unter Umständen tödlich sein, bemerkte er und forderte, dass die Doppelnutzung entzerrt wird. Der Nationalpark sei nicht nur ein Natur- sondern auch ein Tourismusprojekt.

Erhebungen geplant

Thomas Waldenspuhl meinte dazu, man müsse schauen, ob sich Radler und Wanderer vertrügen. Die Nationalparkverwaltung gehe aber davon aus. Man werde Erhebungen anstellen und sich eventuell auch Alternativen überlegen müssen, gab Waldenspuhl zu. Doch getrennte Wander- und Radwege parallel zu führen, sah er als problematisch an.

Keine fixen Sperrzeiten

Kreisrat Julian Osswald (CDU) fragte nach einer Karte, auf der vermerkt sei, wann welche Wege im Winter gesperrt werden. "Die sind in der Höhenlage dann ein halbes Jahr zu", merkte er an. Thomas Waldenspuhl gab zu, dass eine solche Karte existiert, betonte aber, dass es keine fixen Sperrzeiten gebe. Wege würden zum Teil nur zeitweise gesperrt, zum Beispiel in der Balzzeit der Auerhähne. Die Premium-Wanderwege würden in der Regel im April freigegeben und es gebe keine Sperrung ohne Umleitungsempfehlung, so der Nationalpark-Chef.

Kreisrat Ernst Wolf (FDP) bemängelte, dass man auf der mitgelieferten Karte nicht sehe, welche Wege fallen gelassen werden. Während Kreisrat Walter Trefz (Grüne) den Grobentwurf für das Wegekonzept begrüßte und es für notwendig hielt, dass Forstwege, die im Nationalpark nicht mehr benötigt werden, wegfallen, äußerte Kreisrat und Bürgermeuster Michael Ruf aus Baiersbronn (CDU) Kritik, dass es eigentlich nicht akzeptabel sei, die temporären Sperrungen nicht darzustellen. In der Arbeitsgemeinschaft zum Wegekonzept habe man zum Teil hart gerungen. Die Arbeit sei nicht immer einfach gewesen. Man müsse auf die Besonderheiten einer touristisch so hoch erschlossenen Region eben eingehen. Ruf forderte zudem, die Anregungen aus dem Online-Dialog sehr ernst zu nehmen. Die Wege seien für die Gemeinde Baiersbronn eine touristische Grundlage.

Kritikpunkt Schönmünztal

Kritik hagelte es auch von Kreisrat Erwin Zepf (CDU). Die Wege seien von 1200 Kilometer auf 315 Kilometer gekürzt worden, behauptete er. Auch er bemängelte, dass die Veränderungen aus der Karte nicht ersichtlich seien. Diese Änderungen erläuterte daraufhin ein Mitarbeiter von Thomas Waldenspuhl.

Dass man im Schönmünztal nicht mehr radfahren dürfen soll, entzürnte Kreisrat Zepf. "Sagen Sie doch einfach, dass Sie niemand mehr am Wildsee haben wollen", sagte er zu Waldenspuhl und meinte: "Mit der Art und Weise, wie Sie taktieren, kann man kein Vertrauen schaffen".

Tiere brauchen Ruhe

Thomas Waldspuhl gab zu, dass man Radler nicht mehr im Schönmünztal haben wolle, weil es dort Ruhezonen für die Tiere gebe. Durch sie würden Tiere eher aufgeschreckt als durch Wanderer. Außerdem seien Radler oft noch abends unterwegs. Der Nationalpark-Direktor entgegnete auf die Vorwürfe, er sei immer ehrlich gewesen und habe keine Karten zurückgehalten. Kreisrat Ernst Wolf sprach nochmals die Gefahren an, die auf Wanderwegen von Radfahrern ausgehen können. Vor allem dann, wenn Kinder die Radler nicht rechtzeitig kommen hörten. "Geschockt" zeigte er sich, dass Radler durch das Schönmünztal nicht mehr zum Seibelseckle fahren dürfen.

Kreisrat Reiner Ullrich begrüßte für die SPD den Entwurf des Radwegekonzepts, merkte aber an, dass eine Feinabstimmung noch notwendig sei. Der Kreistag nahm das vorgestellte Konzept zur Kenntnis und beschloss auf Antrag von Michael Ruf mit drei Enthaltungen, dass für die touristische Nutzung der Wege ein Bestandsschutz gelten soll.