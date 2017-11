Freudenstadt Verschwiegenheit als oberstes Prinzip

Die Probleme der Klientel seien "weit gefächert", und entsprechend breit aufgestellt sei auch das Team. Beratung erfolge unter anderem bei Familienproblemen, Sorgen in Schule oder Ausbildung, Erziehungsproblemen, wenn Kinder unter der Scheidung oder Trennung ihrer Eltern leiden sowie bei Problemen in der Partnerschaft.

Es kämen nicht nur Erwachsene. Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren sei in der Beratung "auch gut vertreten". Überhaupt habe die Beratungsstelle mit Schulproblemen viel zu tun. "Wir kennen viele Lebenslagen. Aber es gibt auch immer Fälle, in denen wir sagen müssen: Das hatten wir so auch noch nie", so Anheier.

In 20 Prozent der Fälle reiche ein Gespräch aus, ein Drittel der Ratsuchenden komme zwei bis vier Mal zum Gespräch. Echte Langzeitfälle, die mehr als 20 Sitzungen in Anspruch nehmen, gebe es derzeit drei. Einen Teil der Fälle verweise die Beratungsstelle auch weiter, an Ärzte oder Psychotherapeuten. Andere werden schon im Vorfeld aufgefangen, etwa durch die Schulsozialarbeit. "Wir sind sehr bestrebt, in einem Netzwerk zu arbeiten", sagt die Leiterin, "das funktioniert sehr gut, zum Beispiel in der Schulsozialarbeit."

Konkretere Einblicke in die Fälle gab Anheier nicht, und die Kreisräte bohrten auch nicht nach. Für das Vertrauen der Kommunalpolitiker, dass die Stelle mit dem Geld des Kreises verantwortungsvoll umgehe, war sie dankbar. Denn Verschwiegenheit sei oberstes Prinzip in der Beratung. "Vertraulichkeit ist alles, gerade im ländlichen Raum", so Brigitte Anheier, "sonst könnten wir den Laden gleich zumachen."

Weitere Informationen: www.psych-beratungsstelle-horb.de