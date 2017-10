Freudenstadt Verkündigung in Wort und Klang

Herausragende Repräsentanten geistlicher Musik wie Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms fanden mit ihren Werken zu einer interpretatorischen Einheit mit den Komponisten Florentino Maschera, Johannes Christoph Pezelius, Vytautas Miskinis, Jósef Swider und Friedemann Schaber.

Ob Motette, Cantate, Liedfantasie – stets geht es um die Aufrichtung an Gottes Größe und Zuwendung. Sein Lob, so der stetige Aufruf, erschalle mit Pauken, Trompeten, Harfen und Stimme. Die Kompositionen greifen größtenteils hinein in das Füllhorn der Psalmen mit ihrem großartigen Zuspruch, aus dem die Gläubigen ihr Rüstzeug für ihr geistliches Leben schöpfen.

Sowohl die "cappella vocale" als auch der Bläserchor, von Jörg Michael Sander auf Perfektion eingestimmt, meisterten selbst schwierige Passagen mit, wie es schien, leichter Hand. Karl Echle an der Orgel erwies sich einmal mehr mit Mendelssohn Bartholdys Praeludium d-Moll als Meister seines Fachs.

Immer wieder Verweise auf Martin Luther

Die zwischenzeitlichen Lesungen von Dekan Werner Trick passten sich in ihrem Tenor den Klangkörpern an. Mit dem Brief des Paulus an die Kolosser hob er ab auf die Liebe als "das Band der Vollkommenheit". Und nochmals der Verweis auf Luther: Für ihn sei die Musik ein "Geschenk Gottes als Labsal eines betrübten Menschen". Mit einer modernen Komposition von Jonathan Dove ("Sucht ihn, der die sieben Gestirne geschaffen hat…") für Chor und Orgel endete die gehaltvolle musikalische Vesper.