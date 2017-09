Freudenstadt Verkehrskonzept für den Nationalpark bewegt

Das teilt die Nationalpark-Leitung mit. "Ein herzliches Dankeschön an alle, die so an diesem wichtigen Projekt für die ganze Nationalparkregion mitgewirkt haben. Sie tragen dazu bei, die Pläne weiter zu verfeinern und zu verbessern", sagt Nationalpark-Leiter Wolfgang Schlund.

Das Verkehrskonzept ist ein Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg, der Nationalparkregion und der Nationalparkverwaltung. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für den Verkehr rund um den Nationalpark zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt sei dabei die Digitalisierung. Besucher sollen ihre Anfahrt möglichst unkompliziert und ohne eigenes Auto organisieren können.

Susann Schäfer betreut den Nationalparkplan, zu dem auch das Verkehrskonzept gehört. Sie freue sich über die Qualität der Beiträge auf der Onlineplattform. Es sei spürbar, dass sich viele ernsthaft mit dem Projekt beschäftigen und ihre Ideen einbringen. Es gebe viele gute Anregungen, die noch in das Konzept einfließen können.