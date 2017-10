Freudenstadt Verkehrsgemeinschaft erhöht die Fahrpreise

Auch die Verbindung zwischen Freudenstadt und Wolfach wird im Freizeitverkehr aufgewertet: Im Zwei- Stunden-Takt geht es Samstag und Sonntag ab 10.35 Uhr vom ZOB Freudenstadt los. Gut für alle Talheimer: Südwestbus passt die Abfahrtszeiten der Linie zwischen Nagold und Horb an, damit die Schüler pünktlich im Martin-Gerbert-Gymnasium Horb ankommen. So startet der Bus in Nagold fünf Minuten früher um 6.48 Uhr.

Hohe Investitionen in Echtzeiterfassung

Auch in den Tarifzonen hat sich ein wenig getan: Die vgf hat jetzt vom Kralsruher Verkehrsverbund (KVV) auch die Zone 23 bis Langenbrand dazubekommen. Es gelten ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember die VGF-Tickets. Das gilt auch in Zukunft für die Fahrten zwischen Dornhan bis Leinstetten oder Weiden. Zwischen den Ortsteilen gilt allerdings wie bisher der Tarif des Verkehrsverbunds Rottweil.

Gibt es für die Fahrpreiserhöhung um 1,8 Prozent auch besseren Service für die Fahrgäste? VGF-Geschäftsführer Schweizer: "Wir privaten Busunternehmer haben 100 000 Euro in die Echtzeiterfassung investiert. Eigentlich wollten wir zum Jahresende damit starten. Doch es hapert daran, dass die Nahverkehrsgesellschaft des Landes derzeit keine Kapazitäten hat, unsere Daten mit deren Schnittstelle zu verknüpfen. Durch die Ausschreibungen diverser Eisenbahn-Linien haben die dafür derzeit keine Personalkapazität." Auch Südwestbus habe seine Busse für einen "ähnlich hohen Betrag", so Niederlassungsleiter Philippe Düsel, ausgerüstet.

Immerhin: Damit zeigt es die VGF Horbs OB Peter Rosenberger. Er hatte in den Gremien der Stadt die Befürchtung geäußert, dass man zwar am neuen 1,5 Millionen Euro teuren ZOB die Technik für die Echtzeit-Anzeige installiert habe, das es aber unklar sei, ob das überhaupt genutzt werden kann, ehe die eingebaute Technik wieder veraltet ist. Die VGFhat ihre Hausaufgaben jedenfalls gemacht – und so könnte bald am ZOB in Horb angezeigt werden, wann der Bus wirklich ankommt. Und wann die Bahn wirklich fährt. Peter Staufer vom Landratsamt: "Das wäre natürlich auf mittlere Sicht auch eine sinnvolle Investition für den ZOB in Freudenstadt."

Die Umbauten am Einkaufszentrum, am ZOB und an der B 32 in Horb und Freudenstadt nerven die VGF. Ingrid Fuhrmann von Südwestbus: "Wir haben derzeit bis zu 30 Minuten Verspätung." Gerd Walter, Betriebsleiter von Schweizer: "Bei uns sind es Richtung Freudenstadt bis zu 20 Minuten."

"Ticket-to-go" funktioniert reibungslos

Doch mit der Eröffnung des Einkaufszentrums in Horb am 26. Oktober wird das vorbei sein. VGF-Geschäftsführer Schweizer: "Ich freue mich schon auf den neuen ZOB". Gut auch für die Kunden: Jetzt kann man die Tickets auch auf dem Smartphone lösen. Schweizer: "Wir haben das Ticket-to- go vor zwei Monaten einführt und ausführlich getestet. Es funktioniert reibungslos. Damit können unsere Fahrgäste dann auf der App nicht nur das Ticket lösen, sondern demnächst auch genau sehen, wo der Bus gerade ist und wann er an der Haltestelle ankommen wird."