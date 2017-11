Freudenstadt Verb-Brecher und Vers-Sager

Astor ist ein Reimer, Sänger und Gitarrist, der seine Kunst als Handwerk begreift. Allein stehend und selbst redend vertritt er das Credo: "I was made for laughing you." Denn: "Wenn Humor, dann schon direkt vom Erzeuger" – sprich, seine Geschichten kommen wie immer aus seinem Einfallsreich, ohne Ghostwriter.

Astors intelligente Albernheit verhindert den Ernst der Lage, wie der Veranstalter mitteilt.

Lustige, aber auch nachdenkliche Lieder und Geschichten

Gerade in diesen Zeiten brauche die Welt lustige, aber auch nachdenkliche Lieder und Geschichten von solch nonkonformen Silbenfischern wie Astor.

Der Auftritt des Kabarettisten im Freudenstädter Kurtheter beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Tickets: gibt es in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Die Ticket-Hotline ist unter 07423/78790 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online erhält man Tickets unter www.schwabo.de/tickets.