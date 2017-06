Freudenstadt Vandalen toben sich in Stadt aus

So wurden etwa in der Turnhallenstraße an der Turn- und Festhalle vierzehn kleinere Scheiben eingeworfen. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro, die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 11.50 Uhr. Ganz in der Nähe - in der Lauterbadstraße - beschmierten Unbekannte eine an einem Gebäude angebrachte Beschilderung. Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, sprayten sie ein Kürzel auf die Tafel. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizei in Freudenstadt, Telefon 07441/5360.

Auf der Schwarzwaldhochstraße drangen Vandalen in das einstige Hotel Alexanderschanze ein. Sie kletterten auf das Flachdach des Gebäudes, schlugen ein Fenster ein und tobten sich im ersten und zweiten Obergeschoss aus. Mehrere Wände wurden mit Graffiti beschmiert, zudem sprühten die Täter einen Feuerlöscher leer. Auch der Außenbereich des historischen Gebäudes blieb von den Farbattacken nicht verschont. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Der Polizeiposten Bad Rippoldsau-Schapbach ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter Telefon 07440/521.