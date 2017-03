Freudenstadt Unverwechselbarer Stil

Es gehört zu den erfolgreichsten und innovativsten Ensembles weltweit. Mit seinem unverwechselbaren Musikstil hat das David Orlowsky Trio Maßstäbe in der klassischen Musikwelt gesetzt. "Chamber.World.Music", so nennt sich die von den drei Musikern selbst entwickelte Stilrichtung, die die Genregrenzen der Klassik, des Klezmer, des Pop, der Musik des Vorderen Orients und des Jazz auslotet.

Das Trio wurde in berühmten Konzertsälen und auf großen Festivals umjubelt. Die dreifachen Echo-Klassik-Preisträger komponieren ihre Musik weitgehend selbst.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in der Taborkirche Freudenstadt, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 20 Euro. Kartenvorverkauf ist bei der Freudenstadt Tourismus, in der Arkadenbuchhandlung und im Musikhaus Rudert.