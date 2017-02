Freudenstadt "Unterschiedliche Auffassungen" im RBB

Dies erklärt Landrat Klaus-Michael Rückert auf Nachfrage unserer Zeitung. "Es ist in der Tat so, dass zur Zeit unter den Zweckverbandsmitgliedern unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich einiger Dinge herrschen", so Rückert. Diese würden aber "zunächst intern in den Gremien des RBB geklärt". Derzeit wolle er die Vorgänge öffentlich "nicht weiter kommentieren".

Wie berichtet, gibt es im Kreis Calw offene Kritik am RBB-Verband und Äußerungen über einen möglichen Austritt. Vorgehalten werden der Verbandsleitung "Missmanagement" und eine "verfehlte Personalpolitik". Im Schussfeld der Calwer Vertreter steht vor allem der Geschäftsführer der RBB, Wolf Eisenmann. Dazu stinkt den Calwern der Preis von aktuell rund 150 Euro pro verbrannter Tonne Restmüll. Der Landkreis Rottweil, nicht Mitglied im Verband und damit außerhalb des Kostenrisikos für die Anlage, dürfe seinen Abfall per aufgekaufter "Spotmenge" für unter 93 Euro pro Tonne entsorgen. Die eigenen Gebührenzahler würden benachteiligt. Außerdem gebe es Anlagen, die weitaus kostengünstiger betrieben würden. Der Kreis Calw hält rund 22 Prozent der RBB-Anteile.

Kreis erfüllt Vorgaben