Freudenstadt Unternehmen Karosserie Kopp expandiert

Landrat Klaus Michael Rückert zeigte sich beeindruckt, als Firmeninhaber Jens Kopp ihm bei einem Betriebsrundgang die Investitionsmaßnahme erläuterte: "Assistenzsysteme halten heute auch in Mittelklasse- und Kleinfahrzeugen Einzug. Die Montage und Kalibrierung dieser elektronischen Helfer können wir in der neuen Halle professionell durchführen", sagte der Karosseriebaumeister Jens Kopp. Er führt das Unternehmen bereits in der vierten Generation.

Ferngesteuertes Transportsystem

Zeitgleich mit dem Hallenbau wird bei der Auto-Unfall-Klinik ein ferngesteuertes Karosserietransportsystem eingeführt, das das Fahrzeug samt Hebebühne gleichzeitig transportiert. Damit sollen die Durchlaufzeiten verringert werden. Zudem bringt Karosserie Kopp bei einer Sanierung der Spritzkabinen die Lackier- und Filtertechnik auf den neuesten Stand.