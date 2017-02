Freudenstadt Unterlagen leichtfertig unterschrieben

Am zweiten Verhandlungstag wurden drei Zeugen gehört, die sich von dem angeklagten Paar, das sich 2014 mit einer Jobvermittlungs-Agentur in einer Kreisgemeinde selbstständig gemacht hatte, betrogen fühlten und Anzeige bei der Polizei erstattet hatten.

Eine 21-jährige Frau aus Grünstadt in der Pfalz berichtete dem Schöffengericht, dass sie sich für eine Ausbildungsstelle als Pferdepflegerin oder Pferdewirtin interessiert habe und sich auf das Internetinserat des "Personaldienstes" gemeldet habe. Aufgrund der Anzeige habe sie geglaubt, es handle sich um ein Gestüt, das Stellen zu vergeben habe. Sie sei dann nach Freudenstadt gefahren, um sich mit einem Mann in einem Café zu treffen.

Das Gespräch habe jedoch gleich "kurios" begonnen, so die Frau, denn der vermeintliche Arbeitgeber habe ihr – nachdem sie ihre Bewerbungsunterlagen vorgelegt habe – gefragt, wie man sich mit "so einem Scheiß" bewerben könne. Er habe ihr daraufhin Unterlagen zur Unterschrift vorgelegt und sie dann mit privaten Fragen abgelenkt, so dass sie "dummerweise" unterschrieben habe. Die Papiere seien danach relativ schnell wieder weggesteckt worden.