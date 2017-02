Freudenstadt Unfall: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Ford-Fahrerin war gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung der Stuttgarter Straße unterwegs. Als sie kurz nach der Kreuzung zur Turnhallenstraße an einen Zebrastreifen kam, wurde sie durch ein anderes Fahrzeug abgelenkt. Dadurch übersah einen den auf dem Zebrastreifen gehenden Fußgänger und erfasst ihn mit ihrem Fahrzeug.

Der Mann wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus nach Freudenstadt.

Am Fahrzeug entstand kein Schaden.