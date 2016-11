Freudenstadt Unfall: Auto rutscht Böschung hinunter

Der Renault-Fahrer war gegen 20.15 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau und einem Kind auf der L 405 in Richtung Schömberg unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve geriet das Auto aufgrund der teilweise mit Schnee bedeckten Straße sowie einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Renault rutschte eine Böschung hinunter und kam etwa drei Meter unterhalb der Straße zum Stehen.

Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An dem schon älteren Renault Scenic entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich

um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens.