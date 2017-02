Freudenstadt Übernachtungszahl erreicht 15-Jahres-Hoch

"Die Mehrzahl der Hoteliers und Gastronomen hat massiv in die Weiterentwicklung ihrer Häuser investiert, sei es mit neuen Konzepten, Erweiterung durch wetterunabhängige Wellnessbereiche, zeitgemäße Modernisierung der Zimmer oder Einbeziehung regionaler Küche und Produkte bis hin zur Neuausstattung des Restaurants als Nationalparkstube", so Landrat Klaus Michael Rückert. Die Städte und Gemeinden des Landkreises trügen zur "hervorragenden Steigerung der Übernachtungszahlen" mit dem Ausbau von Radwegen und der Ausweisung von Genießerpfaden bei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Monika Krämer, Tourismusbeauftragte ergänzt: "Der Landkreis Freudenstadt unterstützt die positive Entwicklung mit Fördergeldern und einem gemeinsamen Marketing. Messebesuche zeigen, dass die hervorragende Wanderwegestruktur, erstklassige Mountainbikerouten und die Vielzahl attraktiver Vesper- und Wanderhütten zusammen mit persönlich geführter, exzellenter Gastronomie wichtige Reisemotive für einen Besuch in der Region sind." Berücksichtigt werden bei der Zählung nur Übernachtungen in Betrieben ab zehn Betten. In Betrieben mit bis zu neun Betten kommen nach Auskunft der Gemeinden noch etwa 200 000 Übernachtungen hinzu. Im Vergleich zum Landkreis Freudenstadt musste der Landkreis Calw ein Minus von 1,2 Prozent (1,32 Millionen Übernachtungen) hinnehmen.