Freudenstadt Trotz Ärger und Auseinandersetzungen geht es weiter

Die ersten Minuten der Versammlung verliefen noch relativ ruhig, als Vorstandsvorsitzender Claus-W. Krause die Gründe erläuterte, warum er den Verein nicht mehr weiterführen kann. Auf seine gesundheitlichen Probleme hatte er bereits bei der außerordentlichen Sitzung vor einem Jahr hingewiesen, hatte aber auf Drängen vieler Mitglieder dennoch die Leitung des Vereins übernommen. "Wir waren auf einem guten Weg", versicherte der Vorsitzende. Dann sei es innerhalb des Vorstands zu Unstimmigkeiten gekommen, sodass das Team nur noch aus drei Mitgliedern bestanden habe.

Die stellvertretende Vorsitzende Petra Fink und Schatzmeister Rainer Hollenbrock hatten bereits Mitte letzten Jahres ihre Ämter niedergelegt. Notgedrungen hatte Claus-W. Krause dann auch die Aufgaben des Schatzmeisters übernommen und stellte in der Mitgliederversammlung die Einnahmen-Überschussrechnung vor.

Auf Wunsch eines Mitglieds wurden die einzelnen Positionen von ihm ausführlich erläutert. "Ich habe den Verein vor einem Jahr absolut desolat übernommen", so Claus-W. Krause. Zwischenzeitlich habe er sich gut positioniert und gesicherte Einnahmen durch den begleiteten Umgang, Lernhilfen und verschiedene Projekte. Heftige Diskussionen dominierten die Versammlung im weiteren Verlauf, bis eine Mutter sich schockiert über den Ton und den Umgang miteinander äußerte: "Hier geht es doch in erster Linie um die Kinder!" Sie bat darum, die Streitigkeiten untereinander an anderer Stelle weiterzuführen. Der Verein sei notwendig und müsse weitermachen: "Der Kinderschutzbund hat mich und mein Kind sehr unterstützt."