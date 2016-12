Freudenstadt Trio rockt die faire Globalisierung

Kerstin Harzer vom Haupt- und Personalamt der Stadt Freudenstadt vermittelte den Kontakt zwischen Sonni Meier ("Künstler für Gerechtigkeit") und der Falkenrealschule. Meier hat das Buch zu "Global Playerz" geschrieben und führt Regie. Das Stück wurde 2016 mit dem Deutschen Fair-Trade-Award in Bronze ausgezeichnet und klärt Jugendliche ab zehn Jahren über globale Zusammenhänge von Hunger, Armut und Lohnausbeutung auf.

Auf jugendgerechte Weise wird erklärt, wie sich Teenys für eine faire Globalisierung einsetzen können. Mit rockiger Musik und klarer Sprache erreichte das Trio die über 200 Schüler in der voll besetzten Aula der Falkenrealschule. Im Anschluss an die Aufführung gab es für die Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese Chance wurde auch ausgiebig genutzt.

Das Musical war ein großer Erfolg und hat viele Zusammenhänge deutlich gemacht, so das einhellige Fazit. Freudenstadt ist seit 2011 Fair Trade-Stadt. Mit verschiedenen Aktionen will die Stadt auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Welt aufmerksam machen und wie durch bewussten Einkauf die Situation vieler Menschen verbessert werden kann.