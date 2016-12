Freudenstadt Treue Mitarbeiter machen Stärke eines Unternehmens aus

Rückblick anhand der Zeitgeschichte

Thomas Betz und Maik Knopf sind seit 25 Jahren im Betrieb; Uwe Kratzmeier hält der Firma seit 40 Jahren die Treue. Ulrich Wein, kaufmännischer Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung, überreichte den Jubilaren Präsente der Firma und Ehrenurkunden der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald. In seiner Rede hob er die Bedeutung erfahrener und treuer Mitarbeiter hervor. "Kein Unternehmen wird stark, wenn es nicht auf starke Mitarbeiter zurückgreifen darf. Die Jubilare können stolz sein auf das, was sie geleistet haben, und das Unternehmen ist stolz auf die Mitarbeiter", betonte er. Anhand von historischen Ereignissen in den Eintrittsjahren der Jubilare zeigte Ulrich Wein, wie weit die Jahre 1991 und 1976 zurückliegen. Als Thomas Betz und Maik Knopf vor 25 Jahren ihre Arbeit bei Schmid aufnahmen, zog der Bundestag von Bonn nach Berlin um und es fuhren erstmals ICE-Züge durch Deutschland. Im Jahr 1976, als Uwe Kratzmeier seine Ausbildung beim Freudenstädter Familienunternehmen begann, wurde die Gurtpflicht eingeführt, die Firma Apple gegründet und in Freudenstadt das Kreiskrankenhaus fertiggestellt.

Im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichte Bürgermeisterin Stephanie Hentschel die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit an Uwe Kratzmeier. Sie sagte, dass es kein besseres Kompliment für ein Unternehmen gebe, als Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ehren zu dürfen. "Das ist ein klares Zeichen, dass das Firmenklima stimmt", so Hentschel. "Genau das macht auch die Stärke des Mittelstands im Kreis aus."