Freudenstadt Trend-Jägermeister gastiert in Freudenstadt

Freudenstadt. Der Kabarettist Christoph Sonntag gibt am Freitag, 8. Oktober, ab 19 Uhr im Kurhaus Freudenstadt in seiner neuen Liveshow den "Trend-Jägermeister". Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt. Der neue Trend muss nicht besser sein, sondern nur "trendy". Sozusagen ein "Must-have." Christoph Sonntag rennt jedem Trend hinterher und checkt ihn ab, auf Zeitgeist, Hip- und Coolness. Das ist entlarvend und meist peinlich für den Trend. Am Schluss hat Sonntag den vermeintlichen Megatrend so witzverwurstelt, dass er sich stets als kleines "Must-have-le" entlarvt.