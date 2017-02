Freudenstadt Treffsicherheit gefragt

Freudenstadt. In der Leichtathletikhalle am PanoramaBad konnten die Schützen des Bogensportclubs Freudenstadt ihr Können in vier Disziplinen unter Beweis stellen. Beim Bogenschießen, Bottelflip, Darts und Blasrohr gab es eine Menge Spaß. So erarbeitete man sich viele Ringe beim Bogenschießen und hatte dafür vielleicht weniger Glück beim Darts-Werfen. In der Gesamtwertung belegten folgende Teilnehmer die ersten Plätze: in den beiden Schülerklassen Tim Brajkovic und Matwej Schöck, in der Jugendklasse Serhat Bayram und in den beiden Damenklassen Susanne Wasel und Beatrice Sarayko. In den beiden Klassen der Herren siegten Sergej Kaul und Thomas Meck.