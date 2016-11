Freudenstadt Treff in trauter Runde

Gut bekocht und umsorgt wurden die Teilnehmer im Hotel Tanne in Tonbach, teilt die Union mit. So hätte die Gruppe einen schönen Abend genossen. Der derzeitige Vorsitzende des Kreisvorstands, Landtagsabgeordneter Norbert Beck, gab einen Einblick in die derzeitige Arbeit der Landespolitik. Sein Stellvertreter im Kreisvorstand, Andreas Züfle, lies 70 Jahre CDU im Kreis und Bundesland Revue passieren. Als Gäste waren auch der ehemalige Kreisvorsitzende Oliver Mast und die Vorsitzende der CDA Calw/Freudenstadt, Brigitte Schied, gekommen. Einst von der Ehrenvorsitzenden der SU/Freudenstadt Liselotte Weinmann aus Alpirsbach, eingeführten Abend, treffen sich die Senioren der CDU immer um diese Jahreszeit, an dem dem Schutzpatron der Jäger, Hubertus, gedacht wird.