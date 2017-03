Freudenstadt Training für Notfall

Weigold ist Lehrer an der Heinrich-Schickhardt-Schule, Multiplikator für Sicherheitsbeauftragte und ein erfahrener Feuerwehrmann. Nach einer theoretischen Unterweisung, in der Feuerlöscher-Typen sowie die Wirkung der einzelnen Löschmittel behandelt wurden, folgte vor dem Berufsschulzentrum eine praktische Einweisung mit Feuerlöschern an einem Brandsimulator sowie eine Fett- und Spraydosenexplosion. Diese Gefahren werden immer noch unterschätzt. Häufig werde versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Die Folgen sind verheerend. Anhand von praktischen Übungen wurde der richtige Umgang mit verschiedenen Löschtypen geübt.