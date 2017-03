Freudenstadt Tragikomödie geht Publikum zu Herzen

Freudenstadt. Hauptdarsteller Ernst-Wilhelm Lenik hauchte der Figur des demenzkranken Vaters auf grandiose Weise Leben ein. Der bekannte Autor Florian Zeller hatte das preisgekrönte Stück geschrieben, das unter der Regie von Rüdiger Hentzschel und von der Konzertdirektion Landgraf, Tournee-Theater Euro-Studio zur Aufführung gebracht wurde.

Die Geschichte befasst sich mit der Problematik einer Alzheimer-Krankheit, den Empfindungen des Patienten und der Probleme der ihn betreuenden Angehörigen. Das Besondere an "Vater" ist seine ungewöhnliche und gewöhnungsbedürftige Erzählstruktur, in der die Handlung nicht rein chronologisch verläuft, sondern immer wieder auch aus dem Erleben des 80-Jährigen geschildert wird, was es erleichtert, als Zuhörer in die Welt des Erzählers einzutauchen.

So liegt Konkretes dicht bei Phantastischem. Der Zuschauer erlebt beides, den Protagonisten in seiner Persönlichkeit und das reale Geschehen auf der Bühne. Nicht immer scheint es leicht, zu unterscheiden, was nun Realität und was Fiktion ist.