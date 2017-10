Freudenstadt Traditionsverein steht vor dem Aus

F reudenstadt. Es war 1956, als fast 50 Bewohner des Ziegeltals, einer Wohnsiedlung in der Nähe des Hauptbahnhofs, die Anfang und Mitte der 50er-Jahre entstanden war, im Gasthof König Karl den NGZ aus der Taufe hoben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Geld knapp, und beim Wiederaufbau packten im Ziegeltal alle Bewohner mit an, so steht es in der Chronik des Vereins. Da man nach all der Arbeit auch gemeinsam gemütliche Stunden genießen wollte, wurde der Verein gegründet. 40 Mitglieder trugen sich gleich in die Gründerliste ein. Zum ersten Vorsitzenden des NGZ wurde Karl Hutter gewählt. Im gleichen Jahr wurde das erste Sommerfest gefeiert, dass in Freudenstadt zu einer Tradition wurde.

Das Vereinsleben im NGZ florierte zur damaligen Zeit. Verschiedene Gruppen wurden gegründet, darunter die "Stadtfunzeln" und ein Spielmannszug. Aus einem Chor des NGZ, genannt der "Hut Chor" entstand der später weit über die Grenzen von Freudenstadt hinaus bekannte Steinfeld-Chor, der auch zahlreiche Schallplatten aufnahm. Der Spielmannszug hatte 56 Mitglieder. Es war auch der NGZ, der die "Bürgerfasnet" im Kurhaus einführte und lange Zeit mit Prorammbeiträgen aus den eigenen Reihen gestaltete.