Freudenstadt Tote Schlange sorgt für Aufregung

Freudenstadt.Eine tote Schlange hat am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 462 in der Boschenlochkurve für einige Aufregung gesorgt. Wie die Polizei weiter berichtet, teilten mehrere Anrufer mit, dass eine tote, fast zwei Meter lange Schlange auf der Fahrbahn liegt. Tatsächlich handelte es sich um eine tote Python, wie die ausrückenden Beamten feststellen mussten. Hinweise zum Besitzer des etwa 1,50 Meter langen Tiers oder zur Herkunft der Schlange nehmen der Polizeiposten Baiersbronn, Telefon 07442/ 180 26 90, und die Polizei in Freudenstadt, Telefon 07441/ 53 60, entgegen.