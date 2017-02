Freudenstadt "Tor der Ideen" an Stadtkirche

Das Modell ist auf Tour durch Württemberg. Zwei Wochen lang wird es in Freudenstadt stehen und Passanten auffordern: "Mach den Luther und klebe einen inspirierenden Gedanken an das ›Tor der Ideen‹". Am Samstag, 4. März, gibt es einen Aktionstag am "Tor der Ideen". Dann kann man sich über den Ideenwettbewerb der evangelischen Landeskirche in Württemberg "Kirche macht was. Aus deiner Idee!" informieren und darf auf Aktionen gespannt sein. Am 7. März zieht das Tor von Freudenstadt aus weiter nach Aalen.

Informationen zum Ideenwettbewerb gibt es auch auf www.kirche-macht-was.de.