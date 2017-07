Freudenstadt Top Job: Alles rund um Ausbildung und Studium

Investitionsquote im Kreis sensationell

Andererseits würden "alle jungen Menschen" gebraucht, was man ja schon beim Blick auf die derzeit häufig stattfindenden Spatenstiche merke: "Was die Investitionen in der Wirtschaft im Landkreis angeht, ist das ja momentan sensationell", so Rückert.

Oberbürgermeister Julian Osswald freute sich ebenfalls über das wachsende Angebot auf der "Top Job": "Es wird immer enger", stellte er fest und bewertete die Lage auf dem Arbeitsmarkt für junge Menschen in der Region positiv. Bei der aktuell geringen Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis könne man schon von "Vollbeschäftigung" sprechen.

Den interessierten Schülern und Jugendlichen machte Osswald Mut, nannte aber auch die Schwierigkeit bei der Jobsuche heutzutage: "Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind so gut wie nie, und die Auswahl ist so groß wie nie."