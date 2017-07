Freudenstadt Tödlicher Streit: Urteil noch nicht bekannt

Die Verhandlung habe am Dienstag lange gedauert, das Gericht sah sich nicht mehr dazu in der Lage, die Entscheidung bekanntzugeben. Auch am Mittwoch waren keine Informationen erhältlich - wegen eines Betriebsausflugs, hieß es auf Nachfrage. Auch die Staatsanwaltschaft war nicht zu erreichen.

Wie berichtet, wurde der Prozess vor der 1. Großen Jugendkammer nichtöffentlich verhandelt, da der Angeklagte zur Tatzeit erst 17 Jahre alt war.